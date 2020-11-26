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18:16

"Почти два года в изоляции": Анастасии Шевченко пролонгировали арест до марта 2021 года

фото ЗакС политика "Почти два года в изоляции": Анастасии Шевченко пролонгировали арест до марта 2021 года

Городской суд Ростова-на-Дону вновь продлил срок домашнего ареста бывшему координатору местного отделения "Открытой России" Анастасии Шевченко, делится "Правозащита Открытки" в своём Telegram-канале. В "заключении" активистке предстоит на сей раз пробыть до 1 марта 2021 года. 

"Уже почти два года Шевченко находится в изоляции и не может покинуть свой дом из-за обвинений в сотрудничестве с нежелательной организацией. Мы требуем ее немедленного освобождения", - манифестировали в ОР.

Следует отметить, что даже невзирая на весьма ограниченные возможности, Шевченко даже будучи под арестом продолжает активистскую деятельность. Ранее она также собиралась баллотироваться в депутаты ростовской гордумы.

На попечении Шевченко находятся двое несовершеннолетних. Недавно ей  позволили посещать школу, где учатся её дети, а также использовать интернет для работы.

Анастасия Шевченко обвиняется в работе на нежелательную организацию (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения уголовного дела в её отношении стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в соцсетях.

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