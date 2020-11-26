Швец просит срочно созвать Совет МО из-за лишения мандатов

Глава МО "№72" Павел Швец официально обратился к главе Совета муниципальных образований Петербурга Всеволоду Беликову, считая, что инцидент с лишением депутата "Нарвского округа" Анны Каруличевой мандата требует срочного созыва совета и серьезного обсуждения проблемы. Такая же угроза, отмечает политик, нависла над Верой Морозовой из МО "Малая Охта" и Светланой Уткиной из "Финляндского округа", причем их исключение из совета может состояться уже на ближайшей неделе.

"Считаю лишение депутатов полномочий, которыми их наделили избиратели, политически мотивированными. Анна и Светлана - как кость в горле глав своих муниципалитетов. Подобную практику политической расправы над оппонентами руками губернатора и советов депутатов надо немедленно прекратить", - написал Швец в сообществе своего муниципалитета "ВКонтакте".

Во всех трех случаях, напоминает он, формальным основанием для политических решений служат неточности в декларациях, обнаруженные губернатором. В поддержку всех троих женщин на последнем заседании ЗакСа выступили депутаты Борис Вишневский и Максим Резник.

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