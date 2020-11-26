Еще одна надежда ЦИКа

Новым председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии стала глава Курортного района Наталья Чечина. В Горизбиркоме ее кандидатуру не обсуждали и вопросы ей не задавали, до этого главу района подробно расспрашивали о планах и проблемах избирательной системы города в Центральной избирательной комиссии. Как проходило выдвижение и назначение Чечиной - в материале ЗАКС.Ру.

Собеседование для председателя

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 26 ноября провела голосование о назначении главы Курортного района Натальи Чечиной на должность председателя. Ее на этот пост рекомендовала Центральная избирательная комиссия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Чечину членом Горизбиркома 23 ноября. На момент публикации материала нет официального сообщения или документа о том, что она освободила должность главы районной администрации, как нет информации и о временном или новом руководителе Курортного района.

Обсуждения предложенной кандидатуры на заседании ГИК не произошло - высказывать свои мысли вслух члены Горизбиркома не захотели. Несколько членов ГИК еще 24 ноября рассказали ЗАКС.Ру, что положительно относятся к Чечиной в качестве председателя комиссии. Поддерживать ее отказалась только представительница "Яблока" в комиссии Ольга Покровская. По ее словам, лично против экс-главы района она ничего не имеет, но ее не устраивает подход к назначению председателя. "Яблочница" отметила, что неправильно рекомендовать на пост главы Горизбиркома человека, который был в "тесной административной связи с действующим губернатором".

Чечина долгое время работала в администрации Курортного района, в том числе во время того, как его в 1999-2002 годах возглавлял нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же и предложил Центризбиркому выдвинуть свою коллегу в члены Горизбиркома.

В итоге, 26 ноября за Чечину проголосовали 13 членов ГИК. Против ее назначения был только один человек - Покровская.

После утверждения итогов голосования Чечиной вручили цветы и поздравили с назначением. Член ГИК Олег Зацепа заявил, что председательница может рассчитывать на товарищескую помощь и поддержку своих коллег. Чечина же в ответ поблагодарила всех за оказанную честь и выразила надежду, что комиссия будет работать по установленным нормам закона.

Других речей в поддержку или критику от членов Горизбиркома сказано не было. Зато выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он заявил, что свой выбор ЦИК сделал осознанно. Булаев отметил, что Чечина побывала в Центризбиркоме и члены комиссии смогли задать ей интересующие вопросы. По его словам, это было более детальное рассмотрение кандидата в главы субъектовой комиссии, чем когда-либо.

Чечину действительно просили ответить на разные вопросы на заседании ЦИК 25 ноября. При этом, кроме экс-главы района кандидатов на вакансию не было.

Во время собеседования Чечиной зампред ЦИК Булаев отметил, что вопрос рассматривается важный. По его словам, выбор кандидата в председатели ГИК - это "этап, который вселяет надежду" на изменение избирательной системы Петербурга к лучшему.

Ранее Центризбирком неоднократно критиковал работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Главной претензией была скандальная кампания по муниципальным выборам 2019 года, но критической точкой стало не проведение дополнительных выборов депутата Законодательного собрания по 21-му округу.

Члены ЦИК уже задавали вопросы Чечиной, когда выдвигали ее в члены Горизбиркома, но решили не отказываться от этой возможности и 25 ноября. Член Центризбиркома Николай Левичев поинтересовался у Чечиной, как она планирует увеличивать доступность избирательных участков для инвалидов. При этом, он упомянул об обращении уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова в Центризбирком в 2019 году, в котором он жаловался на чиновников Курортного района, якобы принуждающих людей к голосованию. Однако, основным вопросом он поставил именно адаптацию помещений для людей с ограниченными возможностями. Чечина ответила, что проанализирует доступность участков и займется разрешением проблемных ситуаций в этом вопросе. Она отметила, что в Курортном районе есть социальные учреждения, в которых живут не имеющие возможности передвигаться избиратели. Это может повышать процент надомного голосования, пояснила Чечина.

Одно из таких учреждений она возглавляла сама в 2014-2019 годах - "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда". Он относится к избирательному участку №1272, к которому также прикреплен Психоневрологический интернат №6. На президентских выборах 2018 года за Владимира Путина на УИК №1272 проголосовало 87,73% избирателей, тогда как по городу голос за него отдали 75,01% избирателей. На этом же участке почти все люди поддержали и изменения в Конституцию летом 2020 года - 83,71%, по городу цифра была ниже - 77,66%.

На заседании Центризбиркома у Чечиной снова спросили про новые территориальные избиркомы, которые создали в Петербурге. Член ЦИК Александр Клюкин спросил у Чечиной, знает ли она про эти ТИКи, и получил утвердительный ответ.

На прошлом заседании Центризбиркома, когда Чечину выдвигали в члены ГИК, она заявила, что в комиссии намерена заняться формированием новых территориальных комиссий. На тот момент официально они уже были созданы.

Клюкин поинтересовался у Чечиной, надеется ли она на помощь исполнительной власти в обеспечении оборудованием и помещением ТИКов. Глава района заявила, что знакома с этой стороной вопроса:

- Я работала заместителем главы района, где среди моих полномочий было оказание содействия в организации и проведении выборов, и непродолжительное время в должности главы, то я, безусловно, понимаю роль органов исполнительной власти.

Чечина на собеседовании добавила, что намерена познакомиться с главами территориальных избиркомов и составами ТИК. Еще одной важной задачей она считает организацию системных встреч с представителями политических партий, заявила Чечина. По ее мнению, это поможет сделать отношения более доверительными и открытыми.

Хвала и кара

Члены Центризбиркома не только задавали Чечиной вопросы, но и нахваливали ее. Левичев отметил, что у Чечиной большой опыт "работы на земле", а это несомненно плюс. А его коллега Борис Эбзеев заявил, что кандидатка достойна занять предлагаемое место.

- Мне кажется, она абсолютно профессионально подготовленный к этой работе человек . Она хорошо знает город и хорошо знает, давайте скажем так, всю властвующую элиту этого города. И мне кажется, что она чрезвычайно достойный человек и достойная кандидатура на должность председателя избирательной комиссии далеко не самого простого города. С точки зрения развивающихся политических процессов субъекта Российской Федерации, она прекрасно образована, она обладает большим жизненным и профессиональным опытом, - заявил Эбзеев.

Поддержал Чечину и член ЦИК Александр Клюкин, который пообещал проголосовать за нее. Он сказал, что ему очень понравилось, как Чечина отвечала на вопросы. Также, по его мнению, плюсом является отсутствие у нее опыта работы в избирательной системы.

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что в избирательной системе Петербурга все еще присутствуют недостатки, которые необходимо решить. Надежды на разрешение всех вопросов ЦИК в этот раз возлагает на Чечину, добавил Булаев:

- Нам очень важно, чтобы наше решение было не промежуточным, не ошибочным, а действия Натальи Валентиновны в должности председателя городской комиссии помогли преодолеть проблемы, которые есть уже не первый год в работе. И Наталья Валентиновна, как мне показалось, к этому относится с пониманием, осознавая и глубину этих проблем, и осознавая, что будет все непросто.

Эти же члены Центризбиркома возлагали надежды и на двух предыдущих председателей СПбИК. В мае 2016 года ЦИК обсуждал двух кандидатов: члена ГИК от "Яблока" Ольгу Покровскую и экс-главу Красногвардейского района Виктора Панкевича. Выбор был сделан в пользу последнего. Представляя Панкевича, зампред ЦИК Булаев заявил, что плюсом считает работу кандидата в районной администрации: "Это работа на земле, на самом деле, это непосредственный контакт и непосредственная ответственность перед людьми, которые живут в твоем районе". Памфилова же отметила, что Панкевич очень открыто отвечал на вопросы членов ЦИК. Поэтому о нем и сложилось такое положительное впечатление, заверила глава Центризбиркома.

Панкевич провел выборы депутатов в Государственную Думу и Законодательное собрание в 2016 году и президентские выборы в 2018 году. Избрание главы государства стало последней кампанией для Панкевича в должности руководителя Горизбиркомом. Памфилова его отставку назвала результатом комплексной проверки по итогам президентских выборов.

В тот период глава ЦИК неоднократно высказывалась о негативной работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии и даже грозила роспуском. Но этого не случилось, а исправление недостатков избирательной системы Петербурга решили возложить на Виктора Миненко - главного федерального инспектора Петербурга. Он - новая надежда Центризбиркома на наведения порядка в Северной столице, отмечали члены ЦИК.

Памфилова заявила, что в сложившейся ситуации Петербургу поможет только неангажированный человек, который не связан ни с исполнительной, ни с законодательной властью. Плюсом же нового кандидата, по мнению главы ЦИК, является знакомство с "внешними факторами": с работой правоохранительных органов, законодательной и исполнительной власти.

Надежды не оправдались и в этот раз - о проблемах в работе Санкт-Петербургской комиссии снова заговорили в 2019 году. Тогда проходила кампания по муниципальным выборам, именно к ней у Центризбиркома было больше всего претензий. После года критики в адрес СПбИК, Центральная избирательная комиссия выразила недоверие Миненко и снова пригрозила избиркому роспуском.

София Саттарова

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