Аварийное здание дореволюционной казармы в Ломоносове обретет новую жизнь

Здание бывшей казармы в центре Ломоносова, включенное в перечень памятников культурно-исторического наследия, обрело нового владельца. По результатам торгов им стал Кирилл Кислин, сообщает строительное издание "Канонер".

Аварийное и расселенное сооружение входит в число одиннадцати офицерских казарм, появившихся на Владимирской улице в период правления последнего русского императора Николая II. До конца прошлого века и прихождения в неудовлетворительное состояние казармы были жилой недвижимостью.

Поскольку здание представляет собой историческую ценность и стоит на контроле у чиновников, то, по всей видимости, новому владельцу придется совершить в нем капитальный ремонт.