"Фонтанка": Петербургских чиновников на новогодние праздники попросили не покидать СЗФО

Руководство Петербурга распорядилось, чтобы городские чиновники провели новогодние праздники на территории Северо-Западного федерального округа, сообщает "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники в различных учреждениях государственной власти.

Отмечается, что поручения доставляли до адресатов как устно, так и письменно. Сходится только то, что во всех известных изданию случаях фигурирует дата 15 января как последний день "изоляции" и что первоначально такова была воля губернатора Александра Беглова.

Напомним, что на Новый год из-за пандемии народных гуляний в привычном формате не ожидается. В новогоднюю ночь даже не будет работать метрополитен. При этом на время каникул в окрестностях Манежной площади развернется рождественская ярмарка, организаторы которой вынужденно отказались от музыкально-развлекательной части.

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