Дорожные службы Петербурга подготовились к борьбе со снегом

Сотрудники дорожных служб привели себя в полную готовность к "бою" с последствиями возможной метели, которую на ближайшую ночь "назначили" метеорологические службы. Об этом говорится на сайте Смольного.

По прогнозам синоптиков, предстоящий снег может в выпавшем состоянии способен достичь полуторасантиметровой высоты и, кроме того, весьма вероятно образование наледей. Из-за этого при помощи специальной техники, подготовленной к непогоде, дворники проведут специальную предварительную противогололедную обработку дорог, "уделяя особое внимание набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам".

Температура воздуха до утра 27 ноября будет колебаться около ноля градусов по Цельсию.