Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину в злоупотреблениях полномочиями

Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, задержанный накануне, отказывается признавать вину в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статья 285 УК РФ), информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление секретаря московской ОНК Алексея Мельникова.

Как полагают следователи, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная компания-подрядчик заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для исполнения контрактов.

В итоге ФЦП на сумму, превышающую 2 млрд рублей, исполнена не была, в эксплуатацию не введены 14 объектов уголовно-исполнительной системы. ФГУП потеряло почти 190 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.