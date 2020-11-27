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10:48

Депутаты ЗакСа не смогут стать членами общественной палаты Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа не смогут стать членами общественной палаты Петербурга

Законодательное собрание Петербурга намерено принять законопроект, по которому его члены не смогут входить в состав региональной общественной палаты. Парламентский комитет по законодательству поддержал инициативу 27 ноября. 

Согласно документу, помимо депутатов ЗакСа, войти в состав ОП не смогут сенаторы Совета Федерации. Представлявший инициативу единоросс Сергей Купченко объяснил, что изменения необходимы в связи с требованиями федерального законодательства. 

Вопросов к документу у депутатов не возникло. Инициативу одобрили единогласно.

Сергей Еремеев

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