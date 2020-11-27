Ежегодная пресс-конференция Путина назначена на 17 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция российского главы Владимира Путина пройдёт 17 декабря, уведомляет со ссылкой на Кремль ТАСС.

В этом году, как стало известно ранее, мероприятие пройдет в "необычном" формате. Событие, в частности, будет включать в себя "элементы прямой линии". Президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво и оттуда будет общаться с прессой.

При этом, как заявлял кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, организаторы сделают все возможное, чтобы на прямой контакт с Путиным могли выйти сотрудники самых разных медиа: местных, федеральных и иностранных.

Аккредитация журналистов стартует 29 ноября.