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11:50

"Везли в Боткинскую даже контактных": В Смольном сравнили "антивирусную" тактику первой и второй волны COVID-19

фото ЗакС политика "Везли в Боткинскую даже контактных": В Смольном сравнили "антивирусную" тактику первой и второй волны COVID-19

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев поведал о том, как городские власти боролись с коронавирусом в начале пандемии и как делают это сейчас. 

Первая и вторая волна COVID-19 в Северной столице отличались друг от друга как общим числом заразившихся, так и применяемой властями тактикой. Осенью инфицируется значительно больше людей, так как идёт сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом - весной же такого не было. При этом Эргашев признал, что в начале пандемии Смольный всё же допускал ошибки.

"Вы же помните, как все начиналась в марте. Мы везли в Боткинскую больницу даже всех контактных. Сейчас, конечно, тактика изменилась. Контактных не госпитализируем, теперь нет необходимости и делать им тесты ПЦР – последнее постановление № 35 Главного санитарного врача предполагает делать тест только тем, кто имеет клинические проявления", - цитирует Эргашева "Петербургский дневник".

В числе нововведений Смольного - двухэтапная система лечения: пациентов в удовлетворительном состоянии переводят на койки долечивания для того, чтобы освобождались места для тяжелых пациентов. Кроме того, добавил вице-губернатор, коечный фонд в городе постоянно пополняется новыми местами. 

"Да, за сутки сейчас заболевает более 3,5 тысяч человек, госпитализации растут ежесуточно. Госпитализируем пациентов в тяжелой и средней степени тяжести и по показаниям (тех, кто старше 65 лет, беременных и пациентов с хроническими коморбидными заболеваниями). Поэтому основной центр тяжести ложится на амбулаторно-поликлиническое звено", - заключил Эргашев.

По состоянию на утро 27 ноября, в Петербурге коронавирусом заразились свыше 114 тысяч человек, скончались - 5280.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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