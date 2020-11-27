Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко единогласно переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает ТАСС.

Предложение выдвинул спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, заявив, что "профессионализм и большой политический опыт позволят Валентине Ивановне продолжить эффективно управлять" организацией.

"Сегодня Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и, безусловно, всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ", - заявил Ашимбаев.

Председателя Совета МПА СНГ выбирают ежегодно. Матвиенко занимает этот пост с 2013 года

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