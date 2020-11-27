Фигуранту "московского дела" Малышевскому отказали в УДО

Увинский райсуд Удмуртии не стал удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта "московского дела" Эдуарда Малышевского, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Против УДО выступили администрации колонии и представитель гособвинения.

Согласно зачитанной в суде характеристике Малышевского, он "не регулярно" посещает воспитательные мероприятия в ИК, не делает для себя "должных выводов", не соблюдает установленный порядок отбывания наказания и "не выполняет законные требования администрации".

Более всего администрацию исправительного учреждения беспокоит "экстравагантность" поведения Малышевского.

"Большое желание привлечь к себе внимание окружающих, добиться сочувствия и понимания, симпатии. Свойственен инфантилизм (незрелость, наивность), оторванность интересов человека от реального мира", - указывается в характеристике.

Фигурант разбирательства в свою очередь сообщил, что сотрудники колонии специально "штрафуют" его за мельчайшие провинности, в то время как на свободе он был бы гораздо полезнее для общества.

Адвокаты Малышевского намерены обжаловать отказ в УДО.

Малышевского обвиняли в том, что он намеренно выдавил окно автозака, в котором оказался после задержания на акции протеста 27 июля. Стекло упало на сотрудника Росгвардии Астафьева, который, счел суд, испытал физическую боль. Сам потерпевший говорил, что почувствовал удар по голове, но не получил повреждений, поскольку на нем было защитное обмундирование.