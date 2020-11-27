Роспотребнадзор хочет продлить ограничения в школах и детсадах по коронавирусу до 2022 года

Роспотребнадзор предложил продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, до 1 января 2022 года, проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Текущее постановление было принято 30 июня и рассчитано на срок до 1 января 2021 года. Особые правила действуют для школ, детских садов, лагерей, учреждений дошкольного образования и других, в которых ведется работа с детьми и молодежью.

В таких организациях действует запрет на массовые мероприятия, помещения должны тщательно дезинфицироваться, регулярно проветриваться, за каждым классом в школах закреплен отдельный кабинет.