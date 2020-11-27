Суд оставил аспиранта МГУ Мифтахова в СИЗО до марта

Головинский суд Москвы продлил срок ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову до 4 марта, сообщает Telegram-канал кампании поддержки Мифтахова.

Адвокат Светлана Сидоркина настаивала на проведении заседания с личной явкой Мифтахова. По ее мнению, продление ареста должно быть обосновано каждый раз, и необходимость оставлять ее подзащитного в СИЗО не доказана. Прокурор же счел, что основания, учтенные при прошлых арестах, не изменились, потому меру пресечения надо продлить и на этот раз.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса "Единой России" в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.