Первая школа в Петербурге уходит на карантин из-за COVID-19: заразились не менее 40 учеников

На дистанционное обучение полностью перешел президентский физико-математический лицей № 239. По словам главы учебного заведения, инфицировались не менее 40 школьников и 15 педагогов. В течение ближайших двух недель школа будет закрыта на карантин.

"Во всех классах есть заболевшие дети, не больше четырёх", - сообщил в разговоре с "Фонтанкой" директор лицея Максим Пратусевич.

Удалёнка в учебном заведении вводится начиная с 30 ноября.

"Я не думаю, что с удалёнкой будут проблемы", - предположил Пратусевич, уточнив, что дистант в лицее был опробован ещё весной.

COVID-19 выявили у 15 из 150 учителей. На данный момент всех прививают отечественной вакциной "Спутник V", заключил директор лицея.

Добавим также, на удалённое обучение переведены уже 118 классов в 60 петербургских школах.