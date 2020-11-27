Жителя Ростовской области отправили в колонию за комментарии о теракте в Новой Зеландии

Южный военный суд приговорил жителя Ростовской области Дениса Щебетуна к двум годам колонии общего режима за комментарий о теракте в Новой Зеландии, передает Rostov gazeta.

Щебетуна признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), передает "Интерфакс". Поводом для возбуждения дела стали комментарии Щебетуна во "ВКонтакте", в которых он оправдывал теракт в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии и призывал к насилию в отношении лиц кавказской национальности. Щебетун признал свою вину.

Также суд запретил Щебетуну в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Это далеко не первый случай приговора за комментарии, оправдывающие теракт в Новой Зеландии. Неделей ранее по статье об оправдании терроризма оштрафовали студентку из Омска на 320 тысяч рублей. В начале ноября за схожий комментарий на 400 тысяч рублей оштрафовали омского военнослужащего. В сентябре жителя Калининграда приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за подобный комментарий, в октябре такой же штраф обязали выплатить жителя Петропавловска-Камчатского. В мае уроженца Омска Дмитрия Павельчука отправили в колонию на два года. На 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского.