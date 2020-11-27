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14:32

Активисты бьют тревогу из-за пропажи песка с пляжа в Солнечном

фото ЗакС политика Активисты бьют тревогу из-за пропажи песка с пляжа в Солнечном

Петербургских активистов волнует исчезновение дюн с Ласкового пляжа в посёлке Солнечное Курортного района: пропажу заметили ещё в конце сентября. Сегодня в разговоре с "Росбалтом" вопрос об "обнищании" пляжа вновь поднял общественник Алекс Кузин.

"Прокуратура и ОМВД отказались признать факт воровства", - заявляет он.

Другая активистка Анна Шушпанова поделилась в беседе с изданием, что недавно внушительную гору песка обнаружили на территории, подведомственной СПб ГБУ "Курортный берег". При этом в причастности учреждения к данному правонарушению Шушпанова сомневается.

"Прямых доказательств, что это тот самый песок, у меня нет", - констатировала она.

Активисты направили обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием выяснить обстоятельства произошедшего.

В администрации Курортного района тоже прокомментировали ситуацию.

"По информации СПБ ГБУ по благоустройству „Курортный берег" (в чьем оперативном управлении находится пляж), организацией были проведены сезонные работы по выравниванию наносного песка. Территория была приведена в порядок для удобства отдыхающих. Сам песок никуда не перевозился, а распределялся по площади пляжа. Также подчеркиваем, что исторические дюны, охраняемые КГИОП и расположенные на пляже „Ласковый", никоим образом не нарушались", - отчитались чиновники.

Фото: Анна Шушпанова

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