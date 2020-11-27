18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:57

Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

фото ЗакС политика Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

Представители фракции "Справедливая Россия" в петербургском парламенте Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли на изучение Заксобрания проект закона, согласно которому устанавливается обязательное софинансирование из бюджета города Фонда капитального ремонта - в размере не менее 40%. В бюджете на грядущий год на эти цели город отвёл лишь 7,2%. Эсеры уверены: для петербуржцев обязательно повысится ежемесячный взнос за капремонт, а дома так и будут стоять без необходимого "обновления".

В частности, парламентарии предлагают внести в закон о капремонте следующую коррективу: "Общий объем субсидий в очередном финансовом году, предоставляемых региональному оператору, составляет не менее 40 процентов от объема полученных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, поступивших региональному оператору за предшествующий год".

Справедливороссы указали, что с 2014 по 2016 год город финансировал свыше 50% Фонда, уже в 2017 году размер дотаций составлял 50 на 50. В нынешнем году после бюджетных корректировок взнос из городской казны составил лишь 3,6%, в 2021-м он незначительно увеличится - до 7,2%. Эсеры полагают, что из-за подобного неравенства существенно сократятся проводимые в домах ремонты. Кроме того, начиная с января 2021 года с петербуржцев будут взимать по 3 рубля за квадратный метр. 

"Считаю, что перекладывать всю ответственность за капремонт на горожан и повышать взносы недопустимо. Поэтому нужно вернуть софинансирование Фонда из бюджета на прежний уровень", - констатирует Надежда Тихонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:27 Минздрав не видит смысла вводить тотальный масочный режим в России

15:21 Муниципал: Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

14:59 В России появится единый телефонный номер для вопросов по коронавирусу

14:57 Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

14:32 Активисты бьют тревогу из-за пропажи песка с пляжа в Солнечном

14:29 "Не просто массовое бесконтрольное общение": Песков объяснил, почему Путин был без маски в Саратове

13:58 Жителя Ростовской области отправили в колонию за комментарии о теракте в Новой Зеландии

13:55 Первая школа в Петербурге уходит на карантин из-за COVID-19: заразились не менее 40 учеников

13:28 Суд оставил аспиранта МГУ Мифтахова в СИЗО до марта

13:23 Минобороны приступило к массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19

12:59 Роспотребнадзор хочет продлить ограничения в школах и детсадах по коронавирусу до 2022 года

12:51 Фигуранту "московского дела" Малышевскому отказали в УДО

12:34 "Как загнать продажу мороженого в супермаркеты": Билли Новик в ЗакСе – о законе об уличных музыкантах

12:25 У Мурино появится собственный дизайн-код городской среды

12:18 В Заксобрании Петербурга решили заняться законопроектом о запрете кальянных в жилых домах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru