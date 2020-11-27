Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

Несколько муниципальных депутатов МО "Смольнинское" подали заявления в полицию с просьбой найти и.о. главы муниципалитета Григория Ранкова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Никита Юферев. По его словам, сам он направил просьбу в полицию 26 ноября. Некоторые из его коллег сделали это 27 ноября, отметил мундеп.

"Яблочник" заявил, что Ранков не появляется на рабочем месте уже семь недель и не проводит заседания совета. Он не берет трубку, не открывает дверь своей квартиры и не предоставляет в муниципалитет больничного листа, добавил Юферев.

- Попросили аппарат совета отправить курьером Григорию Михайловичу на подписание документы, которые он не подписывает. Курьер приехал, это наш водитель, к нему по домашнему адресу, и там Григория Михайловича не оказалось. То есть пропал человек, - заявил Юферев.

По его словам, Ранков регулярно подчеркивал, что заседания без него нелегитимны. Если же совет не собирается в течение трех месяцев, то его расформировывают, сообщил со ссылкой на закон мундеп. Он добавил, что муниципальные депутаты опасаются роспуска совета из-за отсутствия и.о.главы на заседаниях.

В этой ситуации все зависит от его желаний, заявил Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру. Он сказал, что никуда не пропал и находится на больничном. И.о. главы напомнил, что полиция занимается поиском близких родственников, преступников или должников по алиментам.

Он отметил, что не обязан предоставлять мундепам справку - там содержатся персональные данные. Документ он намерен передать в бухгалтерию после окончания больничного, уточнил Ранков. Он добавил, что звонят ему мундепы на личный номер, и он сам вправе решать: отвечать или нет.

- Это моя личная трубка и мой личный номер. С кем-то приятно разговаривать, а с остальными - не совсем приятно. Это мой личный номер, и я не обязан отвечать лицам, которые лишили зарплаты меня - отца, у которого ребенок на иждивении. Если бы мне муниципальный совет оплачивал связь, то я обязан был бы взять трубку, действительно, - заявил Ранков.

Он добавил, что мундепы часто подчеркивают, что лишили его зарплаты. "Сколько платишь, столько спросишь", - резюмировал Ранков.

Ранее совет "Смольнинского" решил не выплачивать заработную плату исполняющему обязанности главы муниципалитета. Решение было принято на заседании 2 сентября.

Противостояние в муниципалитете длится уже больше года - с момента избрания нового состава совета в сентябре 2019 года. В ноябре Ранков, по его словам, написал три заявления на муниципальных депутатов своего округа.