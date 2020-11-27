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15:51

Бывшего замглавы ФСИН Максименко арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Бывшего замглавы ФСИН Максименко арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко до 25 января, передает ТАСС со ссылкой на представительницу суда.

Максименко задержали накануне по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Максименко в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объъектов по программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В итоге подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте 2020 года Максименко покинул свой пост замдиректора ФСИН, который он занимал с 2016 года. Его отставку связывали, в том числе, с приходом нового начальника ФСИН Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявлял, что больше не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".

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