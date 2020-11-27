Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о "Московском школьнике"

Судебный участок мирового судьи № 257 вновь решил оштрафовать на 5 тысяч рублей политика Алексея Навального из-за его отказа удалять расследование о связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным компанией "Московский школьник" согласно решению суда предыдущей инстанции, делится "МБХ медиа".

В карточке дела говорится о том, что оппозиционер не удалил из интернет-ресурсов заметки с обозначенным изысканием ФБК, а также не выпустил опровержение содержащихся в нём сведений. Судья ссылается на решение столичного Арбитража и на постановления 9 апелляционного суда.

Напомним, в конце августа компания "Конкорд" Пригожина выкупила долг оппозиционеров в размере 88 млн рублей в рамках дела о поставках "Московского школьника".