Изгнание декларациями

Оппозиционные муниципальные депутаты Петербурга бьют тревогу: у нескольких из них нашли ошибки в декларациях и это может стоить мундепам места в совете. Мандатов уже лишились депутат от "Яблока" в МО "Нарвский округ" Анна Каруличева и самовыдвиженец в МО "Красное Село" Николай Колошинский. Еще два места в муниципалитетах находятся под вопросом: Веры Морозовой (МО "Малая Охта") и Светланы Уткиной (МО "Финляндский округ") - в их отчетах тоже нашли нарушения. На защиту муниципалов встали оппозиционные депутаты других округов и Законодательного собрания.

Ушли не по собственному

Ежегодно муниципальные депутаты обязаны подавать декларацию о доходах и имуществе в комитет территориального развития Петербурга. Ведомство проверяет их на достоверность, если есть какие-то сомнения - комитет изучает документ подробнее. При нахождении ошибки ведомство сообщает об этом мундепу и губернатору Петербурга, последний обращается в муниципалитет с предложением принять решение по возникшему вопросу. Если нарушения признаются несущественными, то депутату могут только вынести предупреждение. Если же ошибки считаются существенными, то мундепу грозит лишение мандата.

Это нововведение принято в закон в 2019 году. Соавтор изменений депутат Государственной Думы от "Единой России" Виктор Кидяев заявил, что не стоит с подозрением относиться к каждому шагу мундепов:

- Муниципальные депутаты – это обычные местные жители, представители самых разных профессий. Не нужно на каждом шагу подозревать их и обвешивать ярлыками, какие применяют к реальным коррупционерам. Мы уже видим, что в некоторых регионах такое отношение привело к отсутствию кандидатов на выборах муниципальных депутатов. Здесь пора изменить ситуацию, в чем поможет наш законопроект.

Пока в публичном поле Петербурга появилась информация об ошибках в декларациях только четырех муниципальных депутатов - самовыдвиженцев и представителей партии "Яблока". За якобы допущенные в отчете по доходам и имуществе неточности мандата лишили пока только двух муниципальных депутатов. Первым стал самовыдвиженец из МО "Красное Село" Николай Колошинский. Он заявил ЗАКС.Ру, что декларацию подал верную, но его все же вызвали в комитет. По словам мундепа, в ведомстве он якобы увидел другой документ: поменяны местами его отчеты и отчеты супруги, подписи на ряде бумаг не его. Однако времени доказать обратное ему не дали, отметил Колошинский - совет 13 ноября лишил его мандата после получения письма от губернатора Петербурга.

Лишили полномочий и представительницу"Яблока" в МО "Нарвский округ" Анну Каруличеву. Она рассказала ЗАКС.Ру, что комитет территориального развития 28 октября пригласил ее очно познакомиться с докладом о проверке ее декларации. Обычно на это отводят пять дней, но Каруличева, по ее словам, уведомление получила уже под конец этого срока - на ознакомление оставался один день. Им мундеп тоже не смогла воспользоваться, так как находилась не в Петербурге, уточнила депутат. По ее словам, она попросила комитет прислать доклад по почте, но ведомство этого делать не торопится, аргументируя это тем, что в документе может быть гостайна. Никакой государственной тайны в ее декларации не было, утверждает Каруличева.

С докладом об ошибках в отчетном документе не знакомы и другие депутаты МО "Нарвский округ". На заседании совета 25 ноября глава муниципалитета Александр Каптурович попросил Каруличеву озвучить найденные в ее декларации ошибки - она пояснила, что сама не знакома с докладом. Продолжать дискуссию глава муниципалитета не захотел, как и откладывать рассмотрение вопроса до того момента, как станут известны конкретные недостатки в декларации. Отсутствие точных данных не помешало совету принять решение о лишении коллеги мандата: "за" проголосовали семь представителей "Единой России", "против" - только Каруличева и мундеп от Партии Роста Виталий Грязнов, еще один депутат на заседании отсутствовал.

Каптурович заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что "яблочница" при желании могла связаться с комитетом и попросить выделить другой день для ознакомления с докладом об ошибках. Вопрос был решаем, уверен глава муниципалитета. По его словам, у него нет причин не доверять письму губернатора, где сказано о необходимости в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении полномочий муниципального депутата Каруличиевой.

- Я верю на сегодняшний день в то, что написано в обращении губернатора. Ставить под сомнения его слова я не собираюсь, - заявил Каптурович.

Еще два на подходе

Самовыдвиженку Светлану Уткину из МО "Финляндский округ" тоже предупредили о том, что в ее декларации нашли ошибки. Она смогла получить доклад о недостатках и узнала, что не понравилось исполнительной власти в ее документах. Уткина рассказала ЗАКС.Ру, что одна из причин - указание неверного размера компенсации от муниципалитета. Мундеп уточнила, что указала 4715 рублей. В докладе же сказано, что с компенсации был уплачен налог в 705 рублей, то есть общая сумма составляет 5420 рублей, заявила Уткина. По ее словам, налог оплатил муниципалитет, а она указала ту сумму, которая поступила ей на карту.

Второй недостаток - наличие у ее мужа счета в одном из малоизвестных банков, рассказала мундеп. Она уточнила, что на счету нет денег и о существовании кредитной организации в ее семье давно забыли. Уткина отметила, что в декларации требуется указывать доходы и имущество. К чему из них относится нулевой счет, мундеп не понимает.

В докладе сказано, что допущенные нарушения "не являются несущественными", заявила Уткина. По ее словам, в присланном ей документе есть и множество ошибок. В частности, несколько раз ей приписали другое отчество, пояснила Уткина.

Вопрос о снятии полномочий муниципального депутата возник и в МО "Малая Охта" - под прицелом мундеп от "Яблока" Вера Морозова. В ее декларации также нашли недостоверную информацию. Как рассказала Морозова ЗАКС.Ру, у ее мужа обнаружили нулевой счет в банке. По ее словам, они с супругом открывали вклад в банке, но позже его закрыли. Почему счет на имя мужа остался открыт, она не знает. Также мундеп рассказала, что в одной из граф указала данные из "Исходящего остатка" на своем счету в "Альфа-банке". Проверка же сверяла эту строчку с "Входящего остатка", заявила Морозова. Она отметила, что в методических рекомендациях по заполнению декларации не указано, из какой именно графы следует указывать цифры.

Морозова также сообщила, что эти недостатки в докладе указаны как несущественные. При этом, как она пояснила на своей странице "ВКонтакте", к ее отчету о доходах есть еще претензии - по тем доходам, которые она все же указала или не получила по ним справку из налоговой на момент сдачи декларации. Морозова отметила, что в докладе нет фразы "существенное искажение" данных. "Яблочница" надеется, что коллеги по совету не лишат ее полномочий, но больших иллюзий на этот счет не питает.

Неудобные депутаты

Мундепы, к которым возникли претензии, считают, что поиск недостатков в бумагах продиктован их оппозиционной деятельностью. Морозова из "Малой Охты" уверена, что причина тщательной проверки и претензий к ее отчету о доходах в ее деятельности в муниципалитете.

- Я не думаю, что вся эта затея в принципе с проверкой затевалась просто так, потому что и оснований для нее по факту не было никаких. Мое мнение, что это чисто политический акт с целью лишить фракцию ["Яблока"] голоса и проводить свои решения, - заявила Морозова ЗАКС.Ру.

Сейчас в совете "Малой Охты" восемь представителей "Яблока", семь - "Единой России", четыре самовыдвиженца и один представитель "Трудовой партии России". Ранее с перевесом в один голос совет принял решение лишить зарплаты заместителя главы муниципалитета. По мнению Морозовой, это может быть одной из причин наличия придирок к ней и ее декларации.

Колошинский из МО "Красное Село" уверен, что неудобен местной власти, так как регулярно высказывается против многомиллионных необоснованных трат из местного бюджета.

Уткина из МО "Финляндский округ" указывает на ее иск в суд из-за того, что в совете зарплату получают три человека - хотя, по ее мнению, плата положена только двум.

Из-за аналогичного иска, записи заседаний совета и разных инициатив ее решили убрать из совета, считает уже экс-мундеп МО "Нарвский округ" Каруличева. Она отметила, что главой МО "Финляндский округ" является Беликов, который также руководит Советом муниципальных образований. Заместителем председателя этого совета значится Каптурович - глава МО "Нарвский округ".

- Я предполагаю, было совместное решение по устранению депутатов, которые задают лишние вопросы, - считает Каруличева.

Беликов же в разговоре с ЗАКС.Ру подчеркнул, что декларации муниципальных депутатов, как оппозиционеров, так и представителей партии власти, проверяют каждый год. В этом году перепроверке подверглись более 100 мундепов, заявил Беликов. По его словам, если возникают вопросы, то мундепы идут в ответственное ведомство и дают пояснения и не раздувают сенсацию. Беликов добавил, что Уткина из его муниципалитета давать пояснения в уполномоченный орган не ходила.

- Скорее всего, ей нечего было сказать, но это допущение. Вы не идете давать пояснения, потому что вы не дорожите своей репутацией, вам все равно, что будет после всех этих событий, или вы прекрасно понимаете, что вы не сможете ничего внятного ответить, - считает руководить Совета МО.

Беликов также заявил, что Уткина якобы регулярно ездит за границу и имеет дорогую машину. Поэтому, считает мундеп, вполне логично, что ее декларацией заинтересовались. В первом ее варианте она указала нулевой доход за год, а затем изменила документ, добавив туда сумму компенсации от муниципалитета, пояснил Беликов.

Уже лишенные мандатов Колошинский и Каруличева намерены отстаивать свою правоту в суде. Колошинский заявил, что уже подал иск в суд и написал заявление в Следственный комитет. В правоохранительный орган его вызвали дать показания 30 ноября, уточнил экс-мундеп. Каруличева же только готовится к иску, а пока идет разбирательство, не планирует прекращать свою активную работу в округе.

Спасать всем миром

МО "Малая Охта" назначил заседание с вопросом о лишении Морозовой мандата на 30 ноября, а "Финляндский округ" по полномочиям Уткиной - на 1 декабря. Депутаты заявили, что собрание должно быть открытым и на него обязаны пустить всех желающих.

Однако, формально открытым заседание было и во время лишения мандата экс-мундепа "Нарвский округ" Каруличевой. В здание не пускали тех, кто пришел за 10 минут до заседания и позже. Сотрудники МО объяснили это тем, что зал переполнен и из-за распоряжение губернатора о противодействии коронавирусу впустить уже никого не могут. Каруличева же сообщила ЗАКС.Ру, что в зале заседания еще были свободные места.

Вступились за избранных муниципальных депутатов и их коллеги из других округов. Движение "Объединенные демократы" выпустили заявление, в котором призвали губернатора Александра Беглова прекратить лишать мандатов независимых мундепов. На момент публикации материала под письмом свои автографы оставили 96 муниципальных депутатов.

С обращением к руководителю Совета муниципальных образований Беликову выступил глава МО "№72" Павел Швец. Он заявил, что необходимо срочно созвать совет и серьезно обсудить возникшую проблему.

"Считаю лишение депутатов полномочий, которыми их наделили избиратели, политически мотивированным. Анна и Светлана - как кость в горле глав своих муниципалитетов. Подобную практику политической расправы над оппонентами руками губернатора и советов депутатов надо немедленно прекратить", - заявил Швец.

Заступились за муниципальных депутатов и парламентарии из Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник. По их мнению, в городе создается опасный прецедент. Вишневский отметил, что демократическое устройство страны не подразумевает того, чтобы исполнительная власть требовала отнять мандаты у депутатов. Резник же призвал коллег защитить "право людей выбирать власть".

Отметим, в перечисленных заявлениях речь идет только о Каруличевой, Морозовой и Уткиной.

Ранние сроки

В 2020 году некоторые муниципальные депутаты уже лишились своих полномочий из-за деклараций. Комитет по территориальному развитию направлял письма в МО с информацией по тем депутатам, которые сдали свои отчеты о доходах и имуществе не в срок.

По этому причине мандатов лишили шестерых мундепов. Из МО "Финляндский округ" выбыли Дмитрий Денкович (КПРФ) и Елена Бабурина ("Справедливая Россия"), из МО "Город Петергоф" - Сергей Алексеев (КПРФ), из МО "Шувалово-Озерки" - Виктор Магер ("Справедливая Россия") и Сергей Понежа (КПРФ), из МО "Морские ворота" - Сергей Виниченко (самовыдвиженец). Последние четверо пытались оспорить решение о снятии полномочий в суде, но районные инстанции им в этом отказали.

Глава комитета по территориальному развитию Андрей Чапуров сообщил "Фонтанке", что также полномочий из-за нарушения сроков подачи деклараций мандатов лишились мундепы еще в МО "Поселок Серово", "Поселок Солнечное", "Обуховский" и "Невский округ". Как следует из опубликованных документов этих муниципалитетов, их покинули самовыдвиженец Сергей Егоров ("Поселок Солнечное"), самовыдвиженец Валерий Топор ("Обуховский") и представительница Партии Роста Анастасия Клычкова (ранее Нетяженко из МО "Невский округ"). В решениях муниципалитетов написано, что они сами подали заявления о сложении полномочий. Аналогичного документа нет на сайте МО "Поселок Серово", но из информации ГАС "Выборы" можно узнать, что полномочий там лишился самовыдвиженец Сергей Егоров.

Есть в Петербурге и несколько счастливцев - муниципальные депутаты, которых за проблемы с декларациями мандатов не лишали. Совет МО "№15" решил не снимать полномочия с коллеги от "Справедливой России" Сергея Жиляева за то, что он поздно подал отчетный документ. В ответ на письмо комитета территориального развития муниципалы написали, что приняли информацию к сведению.

На своем месте в совете остался и мундеп-самовыдвиженец из МО "Смольнинское" Борис Гудков. Он пояснил, что является пенсионером и не смог вовремя сдать декларацию из-за самоизоляции. Большая часть совета воздержалась от голосования по вопросу Гудкова - решение о лишении его полномочий принято не было.

София Саттарова

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