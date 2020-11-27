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17:57

"Чтобы могли отличить Четырбока от Цивилева": В ЦУР Петербурга будут работать до 200 человек

фото ЗакС политика "Чтобы могли отличить Четырбока от Цивилева": В ЦУР Петербурга будут работать до 200 человек

В Центре управления регионами, который откроется в Петербурге с 1 декабря, будут работать до 200 сотрудников, в том числе – работники комитета по территориальному развитию, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, уже наняты 43 сотрудника. Источники утверждают, что пока оговорена численность в 120 работников, но штат ЦУРа будет расширяться. Собеседники издания рассказали, что зарплата будет рыночной, 70-100 тысяч рублей. По их словам, советница губернатора Елена Никитина, которой поручено руководить петербургским ЦУРом, ищет аналитиков, экспертов, специалистов по SMM.

"Нужны такие, чтобы могли отличить депутата Четырбока от депутата Цивилева. Умели грамотно писать и в целом были адекватными. Как вы понимаете, таких поискать еще нужно", — пояснил источник.

Вице-губернатор Александр Бельский сообщил, что минимум 10 сотрудников комитета по территориальному развитию займутся аналитической работой. По данным "Фонтанки", у каждого из этих аналитиков будет по 13-14 человек в подчинении, из которых два будут заниматься мониторингом показателей эффективности работы губернатора, мониторингом общественного мнения и оценкой рисков. Ожидается, что на основе данных аналитики главам регионов будут предлагать принять решения об увольнении профильных чиновников.

Еще одной группой сотрудников ЦУРа может стать "группа коррекции", которая будет отвечать на жалобы жителей и "корректировать общественное мнение". По словам источников, жалобы для начала будут собирать со страницы губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте" и из групп органов исполнительный власти, затем – из страниц в Twitter, Facebook, Instagram и "Одноклассниках".

О том, что в Петербурге появился Центр управления регионами, сообщалось накануне. Всего подобные структуры откроются в 83 регионах России: в Москве и Московской области они уже есть. Работники ЦУРа будут обрабатывать жалобы петербуржцев в интернете, также через центр можно участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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