Мошенники разослали письма о помощи деньгами для больниц от имени правительства Ленобласти

Мошенники от имени правительства Ленобласти разослали письма директорам предприятий письма с просьбой предоставить материальную подддержку на покупку медицинского оборудования палат неотложной помощи, рассказали в правительстве региона.

Письма рассылались от имени зампредседателя правительства Ленобласти Николая Емельянова. Мошенники просили перечислиь почти миллион рублей. Якобы покупкой и доставкой оборудования должен был заняться благотворительный фонд.

В правительстве Ленобласти подчеркнули, что все медучреждения оборудованы всем необходимым для оказания помощи, и "никакого сбора средств не ведется". Заявление с указанием банковского счета из письма и копиями подобных сообщений уже направлены в полицию.

В начале ноября очень похожую схему использовали мошенники в Коми. Там директора предприятий тоже получали письма от имени регионального правительства с предложениями помочь деньгами для покупки оборудования в больницы.