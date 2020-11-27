Суд не стал наказывать активиста, "похоронившего" малый бизнес у стен ЗакСа

Октябрьский суд Петербурга прекратил дело Андрея Чеснокова, который вышел к зданию Заксобрания в костюме гроба, протестуя против ухудшения положения малого и среднего бизнеса, передает "ОВД-Инфо".

В отношении Чеснокова был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, Чесноков 26 ноября пришел в костюме гроба к Мариинскому дворцу. Он упрекал депутатов в принятии законопроектов, которые "хоронят малый и средний бизнес города". Вместе с Чесноковым полицейские задержали редакторов Telegram-каналов "ЯГражданин!" и "ПЬЯTNIЦА". Их в итоге отпустили из отдела полиции без протоколов.