Участников пикетов против домашнего насилия в Москве арестовали за неповиновение полиции

Замоскворецкий суд Москвы арестовал активистов, вышедших в пикеты против домашнего насилия, сообщает "ОВД-Инфо".

На шестерых активистов составили протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Александр Рогачеву арестовали на четверо суток, столько же присудили Ксении Безденежных. Марту Хромову и Елизавету Дрепелеву арестовали на трое суток. Сырге Чидаран назначили пять суток ареста. Виталию Кудрину назначили двое суток ареста.

Пикеты против домашнего насилия прошли в Москве и Петербурге 25 ноября. В Петербурге активистки встали в живую цепь с белой лентой, все закончилось без задержаний.