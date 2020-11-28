Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение "коронавирусных" ограничений

С начала эпидемии коронавируса в России сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 1,1 человек за нарушения ограничений, введенных из-за инфекции, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Подавляющее большинство из этого числа – 976,9 тысяч – привлекли к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). 109,2 тысяч человек оштрафовали по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности). 21,5 тысячу протоколов составили по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Общая сумма штрафов за эти нарушения составила минимум 1,7 млрд рублей.

Ограничения в свете эпидемии коронавируса регионы начали вводить с конца марта. Весной протоколы составляли чаще на нарушителей режима самоизоляции, теперь в основном – за отсутствие масок и перчаток, которые обязательны к ношению в транспорте и общественных местах.