Роскомнадзор призвал IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор обратился к "ведущим интернет-компаниям" России с призывом помочь СМИ в создании и популяризации отечественных видеохостингов.

Случилось это после того, как YouTube ввел полный запрет на создание каналов информационным агентством ANNA NEWS. РКН направил письмо в адрес компании Google с требованием возобновить доступ и заявил о недопустимости "целеноправленной политики цензурирования" в отношении российских СМИ.

"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - заявили в РКН.

В последнее время в СМИ много обсуждалась проблема блокировки каналов российских агентств, в основном государственных, на YouTube, Facebook, Google и в Twitter. Ранее РКН требовал снять ограничения с фильма RT о протестах в США и других сюжетов канала, материалов "России-1", РИА "Новости" и Sputnik. После этого в Госдуму был внесен законопроект, который позволит наказывать интернет-платформы за цензуру против СМИ и россиян.