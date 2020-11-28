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13:56

Онищенко высказался против всеобщей вакцинации от коронавируса в России

фото ЗакС политика Онищенко высказался против всеобщей вакцинации от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что прививать от коронавируса нужно не все население страны, а только группы риска.

Онищенко заявил, что "не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать".

"Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что прививка – это "серьезная иммунобиологическая операция", и некоторым при определенных заболеваниях она противопоказана. По мнению Онищенко, такой подход к вакцинации позволит сформировать "коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше".

В России пока зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Клинические испытания обеих до сих пор не завершены.

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