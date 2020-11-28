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14:46

Арестованных участниц пикетов против домашнего насилия в Москве всю ночь продержали в автозаке

фото ЗакС политика Арестованных участниц пикетов против домашнего насилия в Москве всю ночь продержали в автозаке

Пятерых арестованных за пикеты против домашнего насилия в Москве активисток всю ночь продержали в автозаке, передает "ОВД-Инфо".

Напомним, суд состоялся накануне, активисткам назначили от трех до пяти суток ареста. Их в тот же вечер увезли в спецприемник, но вместо того, чтобы завести внутрь, оставили сидеть в автомобиле.Telegram-канал Avtozak LIVE писал, что в спецприемнике не было мест, и из-за этого активисток сначала хотели оставить в ОВД.

Одна из арестованных, Ксения Безденежных, утром 28 ноября рассказала, что их более 10 часов держали в холодном автозаке без горячего питания. По ее словам, Сырга Чидаран, арестованная на пять суток, требовала, чтобы их поместили в спецприемнике, но полицейские применили к ней силу, у остальных забрали телефоны.Безденежных утверждает, что Чидаран протащили по земле, других активисток толкали. К 13:45 всех активисток, кроме Безденежных, оформили в спецприемник.

Пикеты против домашнего насилия прошли в Москве и Петербурге 25 ноября. В Петербурге активистки встали в живую цепь с белой лентой, все закончилось без задержаний.

 

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