Заммэра города на Урале застрелили во время охоты

Заместитель мэра города Новоуральск (Свердловская область) Михаил Черницкий был застрелен во время охоты, передает "Новая газета" со ссылкой на свердловское управление СК.

Предположительно, в Черницкого случайно выстрелил его знакомый, и чиновник потерял слишком много крови. Его могли принять за зверя, когда он отошел от группы охотников в кусты: на одежде Черницкого не было светоотражающих элементов.

По версии следствия, это было непредумышленное убийство. Возбуждено дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Издание отмечает, что Черницкий начал работать в Новоуральске три года назад в составе команды главы города, которого считают ставленником "Росатома". Черницкий в этом закрытом городе курировал подразделение по инвестициям и развитию.