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17:53

"Коммунисты России" возложили цветы к бюсту Энгельса у Смольного

фото ЗакС политика "Коммунисты России" возложили цветы к бюсту Энгельса у Смольного

Руководители петербургского отделения партии "Коммунисты России" возложили цветы к бюсту Фридриха Энгельса в саду у Смольного в честь двухсотлетия со дня рождения деятеля, сообщили представители партии.

Лидер отделения Сергей Малинкович напомнил об идее "Коммунистов России" создать поисковик "Энгельс", способный составить конкуренцию "Яндекса". По убеждению Малинковича, это будет "будет одним из первых решений социалистического правительства".

В партии заявили, что издали "Манифест Коммунистической партии" Маркса и Энгельса и намерены распространять его бесплатно среди граждан. По мнению "коммунистов", молодые люди "не в состоянии защитить свои права на рабочем месте и понять механизм эксплуатации", поскольку "плохо знают марксизм".

Фридрих Энгельс – немецкий мыслитель, один из основоположников марксизма. Соавтор "Манифеста Коммунистической партии", автор книги "Анти-Дюринг", в которой изложены три составные части марксизма. Занимался изданием "Капитала" после смерти Карла Маркса.


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