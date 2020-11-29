Перед возможным исключением депутата доступ на заседания МО "Финляндский округ" ограничили

Глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов подписал распоряжение, по которому доступ на заседания совета в ближайшее время будет существенно ограничен. Решение о вводе пропускного режима объясняется неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В помещении нельзя будет находиться никому, кроме сотрудников совета и местной администрации, а также чиновников и силовиков районного уровня. Включая самих муниципальных депутатов, в помещении для заседаний отныне позволено одновпременно находиться не более 26 людям, причем о допуске журналистов не идет и речи. "Норма площади на одного присутствующего в зале" составляет 2,25 кв. метров.

Примечательно, что уже 1 декабря заседание совета обещает быть резонансным: есть вероятность, что депутата Светлану Уткину, представляющую собой оппозицию, коллеги лишат мандата из-за неточностей в декларации. Аналогичным образом уже поступили на прошлой неделе в МО "Нарвский округ" с "яблочным" депутатом Анной Каруличевой, оказавшейся в идентичной ситуации. В связи с этим глава МО "№72" Павел Швец ранее обратился к Беликову, который также возглавляет общегородской Совет муниципальных образований, с просьбой срочно созвать этот орган для обсуждения возникшей практики исключения неугодных мундепов.

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