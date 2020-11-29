Коронавирус подтвердился у еще 26,7 тысяч россиян, в Петербурге - новый антирекорд

В России за последние сутки насчитали 26 683 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 459, а сумело поправиться 21 987 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 798 новых больнsх, в Петербурге – 3 701 (новый антирекорд), в Подмосковье – 1069. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 1835 человек и скончались 62.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.