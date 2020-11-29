Скончался пострадавший от COVID-19 экс-глава РАН Владимир Фортов

В Москве на 75-м году жизни умер ученый, бывший председатель Российской академии наук и зампред российского правительства Владимир Фортов, сообщает сайт РАН. Как стало известно "Интерфаксу" из собственных источников, известный ученый не смог оправиться от заражения коронавирусной инфекцией.

Фортов - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий СССР и РФ. Под его руководством , а сам он - автор свыше 900 научных публикации, из них более 30 - монографии.

В 1996-1997 годах академик, работая министром науки и технологии, имел также статус вице-премьера правительства. Во главе РАН он пробыл с 2013 по 2017 годы.