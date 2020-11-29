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14:15

Удальцов требует от РФ выплачивать пособие всем подхватившим коронавирус

фото ЗакС политика Удальцов требует от РФ выплачивать пособие всем подхватившим коронавирус

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, оценивая становящуюся все более тяжелую эпидемиологическую обстановку в России, счел разумным для всех недовольных властью требовать от нее выплаты специальных пособий для каждого, кто пострадал от инфекции. Рядовым гражданам, считает политик, государство с начала пандемии помогло незначительно: он насчитал только "две весьма скромные выплаты" семьям с детьми. Поэтому, обращаясь ко всем оппозиционным силам, он призывает их сформулировать совершенно конкретные требования.

Во-первых, все семьи с детьми должны получить до Нового года по 25 тысяч рублей. Второе требование - еще более масштабное.

"Установить каждому гражданину, у которого выявлен коронавирус, пособие, величина которого должна быть различной – в зависимости от тяжести протекания заболевания. Например, при легкой форме – один МРОТ, при тяжелой форме – 2 МРОТ. Это будет справедливая мера, так как заболевший гражданин на время выпадает из нормальной жизни", - написал он в Facebook.

В последние дни в России заболевает коронавирусом более 26-27 тысяч граждан ежедневно. Сегодня, 29 ноября, Петербург, обновил свой суточный антирекорд : +3701 зараженный.

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