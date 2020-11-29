С 2021 года дополнительные доходы пенсионеров могут начать проверять

Начиная со следующего года все деньги, получаемые российскими пенсионерами помимо непосредственно пенсионных начислений, будут подвергаться специальной проверке, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец. Таким образом, считает она, будет проще добиться законности и обоснованности размера пенсии и иных выплат.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", - рассудила эксперт.

В ходе ревизии будут проверять и актуальное место жительства, поскольку возможны случаи получения "арктических" выплат людьми, которым они не полагаются. В целом, по мнению Ивановой-Швец, новую практику можно расценивать как позитивную реализацию пенсионной реформы 2018 года, повысившей возраст выхода на пенсию и неоднозначно воспринятой обществом.

UPD 16:15 Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата ГД Андрея Исаева, Минтруда опровергает информацию о предстоящих проверках заработков пенсионеров