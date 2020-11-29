18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:00

С 2021 года дополнительные доходы пенсионеров могут начать проверять

фото ЗакС политика С 2021 года дополнительные доходы пенсионеров могут начать проверять

Начиная со следующего года все деньги, получаемые российскими пенсионерами помимо непосредственно пенсионных начислений, будут подвергаться специальной проверке, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец. Таким образом, считает она, будет проще добиться законности и обоснованности размера пенсии и иных выплат.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", - рассудила эксперт.

В ходе ревизии будут проверять и актуальное место жительства, поскольку возможны случаи получения "арктических" выплат людьми, которым они не полагаются. В целом, по мнению Ивановой-Швец, новую практику можно расценивать как позитивную реализацию пенсионной реформы 2018 года, повысившей возраст выхода на пенсию и неоднозначно воспринятой обществом.

UPD 16:15 Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата ГД Андрея Исаева, Минтруда опровергает информацию о предстоящих проверках заработков пенсионеров

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Во время охоты погиб второй по счету чиновник за выходные

17:15 Выставочный комплекс в кронштадтском парке "Патриот" начнут строить в 2021 году

16:30 Протестующих в Белоруссии вновь разгоняют предупредительными выстрелами

15:45 Депутат Романов по случаю Дня матери объехал многодетные семьи Купчина

15:00 С 2021 года дополнительные доходы пенсионеров могут начать проверять

14:15 Удальцов требует от РФ выплачивать пособие всем подхватившим коронавирус

13:30 Силовики обнаружили "наркотические" нарушения в работе детского хосписа

12:45 Скончался пострадавший от COVID-19 экс-глава РАН Владимир Фортов

11:55 Комитет по культуре нашел "антивирусные" нарушения на концертах известных групп

11:10 Коронавирус подтвердился у еще 26,7 тысяч россиян, в Петербурге - новый антирекорд

10:25 Муниципал: Перед возможным исключением депутата доступ на заседания МО "Финляндский округ" ограничили

28 ноября, 17:53 "Коммунисты России" возложили цветы к бюсту Энгельса у Смольного

28 ноября, 17:12 Заммэра города на Урале застрелили во время охоты

28 ноября, 16:40 Создатель "Планетария №1" призвал Сухенко уйти в отставку из-за проверки на вечере джаза

28 ноября, 15:39 "Осторожно, хрупкое!": Pussy Riot провели акцию против полицейского насилия в Москве

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru