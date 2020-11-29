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16:30

Протестующих в Белоруссии вновь разгоняют предупредительными выстрелами

фото ЗакС политика Протестующих в Белоруссии вновь разгоняют предупредительными выстрелами

По традиции в воскресенье 29 ноября жители Минска, недовольные политикой белорусского президента Александра Лукашенко и не признающие легитимности его победы на последних выборах, в снежную погоду вышли выразить свой протест на улицы города. Демонстрации в течение дня наблюдаются как в центре, и на окраинах (например, в районе Уручье).

На видеозаписях, публикуемых Telegram-каналами "Беларусь головного мозга" и TUT.by, видны столкновения небольших групп людей с такими же небольшими вооруженными группами представителей власти. То и дело видны и слышны выстрелы в воздух, применяется слезоточивый газ. На безоружных граждан также в целях устрашения направляют боевое оружие. Вместе с тем, практикуются обычные задержания, в ходе которых некоторые граждане падают, лишаясь сознания.

Протест в Белоруссии стал массовым и демонстрирующим себя ежедневно на улицах начиная с августа. На претензии народа власть упорно и последовательно отвечает силой. Согласно данным, приведенным на этой неделе Еврокомиссией, за почти четыре месяца белорусского противостояния десятки тысяч людей, принявших участие в протестах, были задержаны и арестованы, а убито было за то же время не менее четырех белорусов.

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