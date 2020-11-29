Во время охоты погиб второй по счету чиновник за выходные

Неосторожность на охоте обернулась трагедией для семьи еще одного чиновника во время текущего уик-энда. В Башкирии от огнестрельного ранения в плечо (по другой версии - в грудь) скончался замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе регионального ГУ МЧС Ренат Абдульманов.

Как считает следствие, компания мужчин охотилась на лося, и один из стрелявших не стал убеждаться в отсутствии людей на местности, нанеся таким образом ставшее фатальным ранение. Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности".

Об аналогичном случае стало известно накануне, 28 ноября. Заммэра Новоуральска Михаила Черницкого случайно застрелили, приняв за дикое животное.