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9:55

На активиста Крисевича напали в Твери с требованием извиниться за акцию в образе Христа

фото ЗакС политика На активиста Крисевича напали в Твери с требованием извиниться за акцию в образе Христа

Двое мужчин напали на активиста Павла Крисевича возле вокзала в Твери: главная претензия неизвестных - акция, в которой он был в образе распятого Христа. О произошедшем акционист рассказал "МБХ медиа".

Нападавшие требовали, чтобы Крисевич извинился за свой манифест. Услышав твердый отказ, его облили зеленкой.

"Я сказал, что не буду, они пробурчали, что я зря это. Потом человек, что вел со мной беседу, сфотографировал меня и моего товарища и втихую достал банку, в которой была разбавленная зеленка, ну и плеснул. Я уклонился и почти не заметил, только вот на одежде и частью на шее все осталось", - поделился потерпевший.

После мужчины ретировались. В подаче заявления в полицию Крисевич смысла не видит. 

"А смысл, если заказчиком всей этой акции является МВД либо ФСБ. Просто в следующий раз разговоров у таких „доброжелателей" не будет", - констатировал активист.

Напомним, вечером 5 ноября Крисевич в образе Иисуса Христа забрался на крест, установленный возле здания ФСБ на Лубянке, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали полицейские, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток. 

Активисту грозит отчисление из РУДН: ректор вуза Олег Ястребов опасается, что Крисевич может "выкинуть нечто подобное" и в стенах университета. 

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