Журналистов и родственников Ивана Сафронова не пускают на заседание суда

Приставы отказались пускать на заседание столичного Лефортовского суда, где сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, журналистов и некоторых его родных, передает "Коммерсант".

На заседание не пропускают лиц, у которых нет повестки: так, попасть внутрь не могут девушка Сафронова Ксения Миронова и его сестра.

Также приставы объявили, что из СМИ "не аккредитован никто".

Ранее свыше 400 человек лично поручились за Сафронова. В их числе множество его коллег по экс-цеху: главреды "Ъ" и "Ведомостей" Владимир Желонкин и Андрей Шмаров, главреды "Медузы" и "Новой газеты" Иван Колпаков и Дмитрий Муратов; актриса, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и многие другие.

Следователи запрещают Сафронову общение с родными, считая, что через них он может связаться с западными спецслужбами, на которые якобы работает.

Сафронова, напомним, отправили под арест, обвинив его в государственной измене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.