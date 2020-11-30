COVID-19 нашли у более 26 тысяч россиян: плюс 3691 случай - в Петербурге

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 26 338 россиян, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 2 295 654 гражданах РФ, заразившихся с начала пандемии.

За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 368 человек (накануне — 459). Всего от инфекции с момента её распространения скончались 39 895 россиян.

Излечились при этом ещё 17 247 человек (днем ранее — 21 987), за весь период выздоровели 1 778 704 человека.

В Петербурге - плюс 3691 заболевший. Всего с начала пандемии инфицировались 125 907 местных жителей. Вылечились ещё 1830 (всего - 71 301), а погибли - 20 (всего - 5432).