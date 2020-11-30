В Мурманской области новогодние гулянья решили ограничить лишь частично

Власти Мурманской области приняли менее "суровые", чем в остальных регионах РФ, ограничения по предстоящим новогодним гуляньям, известил глава субъекта Андрей Чибис в ходе заседания оперативного штаба.

Новые правила затронут лишь праздники, проводимые в закрытых помещениях: отменяются все губернаторские ёлки, при этом дети гарантированно получат подарки - для этой цели власти открыли специальный волонтёрский центр.

Ёлки в детсадах можно проводить лишь в рамках одной группы - и без родителей.

Гулянья пройдут, но "без излишней культурной программы", добавил в заключении Чибис.

В муниципалитетах Мурманской области откроют новогодние ёлки, ярмарки, катки и лыжные трассы.

Напомним также, 24 ноября в Смольном обсудили, как справлять новогодние праздники в условиях эпидемиологических ограничений и растущих показателей по заражению COVID-19. Подробнее о том, к чему пришли городские власти, – в материале ЗАКС.Ру.