Руководство МО "Ульянка" обсуждает возможность выхода из Совета муниципальных образований Петербурга

Заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов (Партия Роста) 30 ноября обратился к главе Оксане Хлебниковой (избралась от КПРФ) с просьбой на ближайшем заседании местного совета рассмотреть вопрос о выходе муниципалитета из Совета муниципальных образований Петербурга. Скан обращения Кондрашов выложил на свой странице в Facebook.

Замглавы объяснил, что председатель Совета, глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов непосредственно участвует в процессе лишения нескольких оппозиционных мундепов Петербурга мандатов из-за ошибок в декларациях о доходах. В частности, 1 декабря, вопрос о сложении полномочий с депутата-самовыдвиженки Светланы Уткиной рассмотрит совет самого "Финляндского округа".

Кондрашов обратил внимание, что Беликов на днях издал распоряжение, ограничивающее круг лиц, которые могут присутствовать на заседании 1 декабря. Посетить совет смогут не более 26 человек, гражданам, не связанным с работой муниципалитета, вход будет воспрещен. При этом МО "Финляндский округ" будет вести трансляцию заседания на своей странице "ВКонтакте".

Кроме того, в своем обращении замглавы МО "Ульянка" возмутился лишением полномочий депутата Анны Каруличевой из МО "Нарвский округ" и намерением оставить без мандата Веру Морозову из МО "Малая Охта". ЗАКС.Ру рассказывал о претензиях губернатора Александра Беглова к их декларациям о доходах.

Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что ориентировочно следующее заседание местного совета МО "Ульянка" должно состояться 22 декабря.

Совет муниципальных образования Петербурга - совещательный орган, в котором представлены почти все главы муниципалитетов города. После выборов 2019 года совет покинули МО "Гавань" и МО "Смольнинское".

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