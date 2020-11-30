В отношении фонда "Общественный вердикт" прекратили дело о нарушении закона об иноагентах

Тверской суд Москвы прекратил производство по делу о нарушении закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), возбужденного в отношении фонда "Общественный вердикт", известил в разговоре с "МБХ медиа" юрист организации Алексей Лаптев.

"Прекратили производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Это так называемое правонарушение было обнаружено 12 ноября прошлого года, то есть год уже прошел. Обвиняли в том, что на YouTube-канале фонда были опубликованы видеоматериалы без маркировки о том, что фонд внесен в реестр иностранных агентов", - пояснил Лаптев.

В марте фонду присудили штраф в размере 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в одной из видеозаписей, опубликованных в YouTube-канале организации. Впрочем, после городской суд Москвы решение суда предыдущей инстанции отменил, а дело направили на новое рассмотрение.

"Общественный вердикт" попал в реестр иноагентов в 2014 году.