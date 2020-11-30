В Невском районе на стоянку рухнула труба котельной: демонтаж был несогласованным

В ночь на 30 ноябре на территории комплекса новостроек на Архивной улице подрядчик, представляющий Setl Group, демонтировал трубу старой котельной. Обрушившись, она повредила несколько припаркованных автомобилей, в связи с чем прокуратура проводит проверку. Видео и фото с места проишествия опубликованы в сообществе "ДТП и ЧП Петербург", где также говорится об ущербе, который понес от падения высокой (в несколько десятков метров) трубы ближайший дом.

В свою очередь, Госстройнадзор, как сообщает "Интерфакс", не был уведомлен девелопером о намерении проводить подобные работы.

"Госстройнадзор Санкт-Петербурга установил, что разрешение на строительство на территории вышеописанного земельного участка отсутствует", - гласит сообщение.

Котельная относится к бывшему заводу "Пигмент".

Фото: ДТП и ЧП Петербург