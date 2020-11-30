Градозащитники жалуются на приватизацию береговой линии реки Сестры

Движение "Сестрорецкий актив" сообщило о том, что, к неудовольствию активистов и градозащитников, несколько земельных участков вдоль реки Сестры (Курортный район) в судебном порядке закрепили за частными лицами. Точнее, фрагменты берега признали составной частью земли, являющейся собственностью двух граждан. Интересно, что ондин из них - гражданин Сирии. Таким образом, констатируют активисты, де-факто к реке обычным гражданам без приглашения в гости никак не подобраться. В суде это положение вещей безуспешно пытался оспаривать Департамент лесного хозяйства, представители которого указывали на принадлежность земель к лесному фонду.

"Река на этом отрезке – очень извилистая, и если бы при формировании участков из них исключили береговую полосу, это существенно уменьшило бы площадь частных владений. Теперь сюда в лучшем случае можно будет причалить на лодке или перебросить мост. Если, конечно, владельцы не спустят на таких посетителей собак и охрану, как это нередко случается в Ленобласти и Петербурге в тех местах, где есть берегозахваты", - говорится в посте "Зеленой коалиции" на эту тему.

Единственное, на что можно рассчитывать противникам захвата берегов, пишут активисты, это третий кассационный суд, но у них есть сомнения, что Департамент лесного хозяйства имеет силы и желание оспаривать решение суда. Воспользоваться этой "опцией" ведомство может в течение трех месяцев.