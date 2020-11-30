Все вузы обеих столиц перешли на режим дистанционного обучения

Министерство образование и науки сообщило в Telegram о состоявшемся переводе на дистанционное обучение всех вузов Москвы и Петербурга. В аналогичном положении оказались некоторые университеты в регионах, в наибольшей степени страдающих от распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении подчеркивается, что официально никто из студентов не жаловался на отчисление по причине отсутствия на занятиях. Кроме того, в министерстве заверяют, что отчислений не будет и в отношении бесплатно обучающихся студентов-иностранцев, которые из-за карантинных мер не в состоянии попасть на территорию РФ. Наконец, переход иностраных студентов на "удаленку" тоже ни для кого из иностранных студентов не обернулся отчислением.