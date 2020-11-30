18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:07

Все вузы обеих столиц перешли на режим дистанционного обучения

фото ЗакС политика Все вузы обеих столиц перешли на режим дистанционного обучения

Министерство образование и науки сообщило в Telegram о состоявшемся переводе на дистанционное обучение всех вузов Москвы и Петербурга. В аналогичном положении оказались некоторые университеты в регионах, в наибольшей степени страдающих от распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении подчеркивается, что официально никто из студентов не жаловался на отчисление по причине отсутствия на занятиях. Кроме того, в министерстве заверяют, что отчислений не будет и в отношении бесплатно обучающихся студентов-иностранцев, которые из-за карантинных мер не в состоянии попасть на территорию РФ. Наконец, переход иностраных студентов на "удаленку" тоже ни для кого из иностранных студентов не обернулся отчислением.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:50 Основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров скончался от последствий COVID-19

13:15 Эксперты прогнозируют, что Петербург не выйдет на плато по COVID-19 в ближайшие две недели

12:08 Роспотребнадзор: Пандемия никак не отразится на количестве сдаваемых на ЕГЭ предметов

11:43 В Мурманской области новогодние гулянья решили ограничить лишь частично

11:16 Глава Калининградской области опробует на себе вакцину "ЭпиВакКорона"

10:50 COVID-19 нашли у более 26 тысяч россиян: плюс 3691 случай - в Петербурге

29 ноября, 14:15 Удальцов требует от РФ выплачивать пособие всем подхватившим коронавирус

29 ноября, 12:45 Скончался пострадавший от COVID-19 экс-глава РАН Владимир Фортов

29 ноября, 11:55 Комитет по культуре нашел "антивирусные" нарушения на концертах известных групп

29 ноября, 11:10 Коронавирус подтвердился у еще 26,7 тысяч россиян, в Петербурге - новый антирекорд


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:46 Дмитриева и Трохманенко просят Совет МО проверить законность лишения мандатов

17:07 Все вузы обеих столиц перешли на режим дистанционного обучения

16:47 В рамках транспортной реформы Смольный укрупнит лоты на обслуживание маршрутов

16:16 Градозащитники жалуются на приватизацию береговой линии реки Сестры

15:42 56 стран-участниц ОЗХО осудили отравление Навального "Новичком" в совместном заявлении

15:20 В Невском районе на стоянку рухнула труба котельной: демонтаж был несогласованным

14:50 В отношении фонда "Общественный вердикт" прекратили дело о нарушении закона об иноагентах

14:47 В Москве сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

14:39 Отделение партии "За правду" в Петербурге возглавил участник "Патриотов великого Отечества"

14:18 "Сделаю, как скажет народ": Стилист Сергей Зверев подумывает стать депутатом Госдумы от Бурятии

13:50 Основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров скончался от последствий COVID-19

13:16 В петербургское отделение ЛДПР приняли кота

13:15 Эксперты прогнозируют, что Петербург не выйдет на плато по COVID-19 в ближайшие две недели

12:42 Хабаровскую журналистку арестовали за участие в протестах в поддержку Фургала

12:33 Ивана Сафронова оставили в СИЗО до марта 2021 года

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru