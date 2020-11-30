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17:46

Дмитриева и Трохманенко просят Совет МО проверить законность лишения мандатов

фото ЗакС политика Дмитриева и Трохманенко просят Совет МО проверить законность лишения мандатов

Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, представляющие Партию роста, выразили обеспокоенность лишением мандата депутата из МО "Нарвский округ" и возможностью аналогичных действий в советах МО "Финляндский округ" и "Малая Охта" в самое ближайшее время. В своем письме к губернатору Александру Беглову они предлагают внятно прописать, нарушения какого масштаба в поданных декларациях могут служить основанием для исключения мундепов из советов. В недавнем прецеденте они усматривают признаки "искажения волеизъявления граждан", что для депутатов совершенно неприемлемо. Дмитриева и Трохманенко обратились также к главе Совета муниципальных образований Всеволоду Беликову, призывая его инициировать проверку законности имевшего место в "Нарвском округе" решения.

"Именно Совет муниципальных образований в подобной ситуации должен был инициировать вопрос о разработке единых для всех рекомендаций о существенных или несущественных искажениях декларации о доходах. Полагаем, что лишение депутатов, избранных в 2019 году, своих полномочий на заседаниях соответствующих Муниципальных Советов может расцениваться не только как недобросовестная конкуренция, когда выбирает народ, а полномочий лишают конкуренты", - говорится в письме.

Отметим, что "яблочницу" Анну Каруличеву исключили из состава депутатов МО "Нарвский округ" из-за ошибок в оформлении декларации. В оппозиционной среде произошедшее считают сведением политических счетов с инакомыслящими депутатами. Сегодня, 30 ноября, рассмотрят аналогичные нарушения в декларации Веры Морозовой из МО "Малая Охта", а завтра, 1 декабря, решится судьба Светланы Уткиной (МО "Финляндский округ"). Причем в последнем случае заседание будет закрытым для посещения посторонних.


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