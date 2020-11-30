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18:46

Старинное здание винного городка на Смоленке отремонтирует собственник

фото ЗакС политика Старинное здание винного городка на Смоленке отремонтирует собственник

Компания "Максидом", владеющая территорией бывшего завода имени Калинина (Уральская улица, 1), решило не сносить один из дореволюционных корпусов, в котором располагался Васильевский винный городок, сообщает строительное издание "Канонер". Несмотря на то, что в 2010-х годах сооружение исключили из реестра памятников, собственник не стал пользоваться возможностью сноса и, наоборот, намерен заняться капитальным ремонтом. В планы "Максидома" входит поднять кровлю и обустроить мансарду.

"По центральной оси корпуса планируется восстановить восьмиколонный исторический портик", - поделился информацией представитель КГИОП.

Зданию, "глядящему" через реку Смоленку на Васильевский остров, около двухсот лет, однако, по мнению Бориса Матвеева, проводившего его историко-культурную экспертизу, сегодня об архитектуре первой четверти XIX века напоминает только первый этаж строения. 

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